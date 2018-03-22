Доллар в Украине дешевеет, а евро замер

На сегодня, 22 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,28 грн;

1 евро – 32,28 грн;

10 российских рублей – 4,57 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился еще на две копейки после почти недельного роста. "Зеленый" остался выше психологической отметки в 26 грн. аналитики не уверены, что подорожание доллара имело долговременный эффект.

Курс евро практически не изменился за сутки. Стоимость 10 российских рублей выросла на две копейки.

В среду, 21 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине понизился на две копейки в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,3/26,34 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,32/32,36 грн, понизившись на три копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

Как прогнозируют аналитики "Альпари", безналичный доллар может вырасти через неделю до 26,9 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,8/27,2 грн.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".