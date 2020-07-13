Доллар в Украине может стоить 22 гривни: эксперт назвал условие

Неожиданная отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия вызвала потрясение на валютном рынке. Но опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты единодушны в том, что экономических причин для девальвации гривни и роста курса доллара на сегодня нет.

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверяет: если бы Нацбанк не выкупал на рынке излишки доллара, он бы продавался сегодня чуть ли не по 22 грн.

"Девальвации сейчас не может быть вообще, у нас избыток валюты. Если Нацбанк не будет регулярно выкупать валюту – а сейчас он ее выкупает и тем самым сдерживает ревальвацию, – то курс может еще больше опуститься, до уровня 22-23 грн за доллар и ниже. У людей сейчас мало денег, поэтому они больше продают валюту, чем покупают. Из-за карантина очень мало валюты покупают и импортеры. Потому что на сегодняшний день большое количество импортеров или не работают, или продают старое, а новое не завозят. Опять же, потому что у населения нет денег и покупают сейчас мало", – считает Охрименко.

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"Экономических оснований [для девальвации] на сейчас нет. Сложилась такая ситуация, что курс не должен расти. Из-за карантина подешевели импортные товары, снизился импорт услуг. Экспорт тоже упал, но значительно в меньшей степени. Поэтому у нас даже оказалось положительное сальдо внешней торговли", – говорит старший экономист CASE Украина, эксперт "Экономической экспертной платформы" Владимир Дубровский.

Подробнее о ситуации на валютном рынке читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале "Причин для девальвации гривни нет: будет ли доллар по 30".

А о том, что происходило сразу после отставки главы НБУ и какие риски для экономики еще видят эксперты, смотрите в сюжете "Сегодня":

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