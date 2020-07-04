Как отправляли в отставку Смолия и Терентьева

Практически всю предпоследнюю пленарную неделю третьей сессии Верховная Рада работала ни шатко ни валко, рассматривая один единственный закон – об игорном бизнесе. И лишь в пятницу, во второй половине дня, парламентарии продемонстрировали ударную работу, приняв ряд важных решений. В фокусе внимания были, разумеется, решения кадровые: не каждый день парламент рассматривает отставку руководителей сразу двух ключевых регуляторных институтов.

Отставка главы НБУ: все уже решено

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Главным вопросом дня была, конечно, отставка главы Национального банка Якова Смолия. Руководитель НБУ, представленный на должность еще предыдущим президентом и назначенный предыдущим же парламентом, неожиданно подал в отставку вечером 1 июля. На следующий же день президент подал в парламент проект постановления об увольнении. А руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия анонсировал, что вопрос будет рассмотрен парламентом 3 июля.

За день, минувший с сенсационного заявления Смолия, позиции относительно отставки главы НБУ успели высказать все: и международные финансовые институты, и наши западные союзники, и Офис президента, и украинское экспертное сообщество. Судя по всему, сформировали свое собственное мнение еще до голосования и парламентарии.

Так, еще до голосования в комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук отметила, что фракция настроена поддержать отставку. По ее словам, ключевым аргументом для многих стало то, что заявление об отставке написал сам Смолий. И что отставка поддержана президентом.

"Он имеет право уйти. Мы не можем заставить человека оставаться на должности. Нацбанк – независимый регулятор, в законодательстве заявление об отставке фигурирует как одно из оснований отставки. Президент также поддержал представление. Потому вопросов здесь нет", – отметила Ирина Верещук.

Напротив, фракции "Европейская солидарность" и "Голос" изначально высказали намерение не поддерживать отставку. Правда, по разным мотивам.

"Мы против того, чтобы в данное время проводить такие кадровые перестановки. В стране не лучшая ситуация – экономические проблемы, "дыра в бюджете". Тасовать кадры в таких условиях нелогично", – отметила в комментарии сайту "Сегодня" член фракции "Голос", экс-замминистра экономического развития Юлия Клименко.

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В свою очередь народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз акцентировала на том, что Смолий, как было сказано в заявлении, размещенном на сайте НБУ, уходит в отставку из-за политического давления. Что неприемлемо, а потому фракция не может поддержать отставку.

"Мы категорически против отставки Смолия, поскольку он в своем заявлении отметил, что она вызвана политическим давлением. Хочу напомнить, что НБУ является независимым органом. Но, поскольку глава НБУ заявляет о политическом давлении, есть все основания говорить, что, согласно статье 344 Уголовного кодекса Украины, произошло вмешательство в деятельность государственного деятеля. Статья имеет четкий перечень лиц, на которых нельзя осуществлять давление. И среди них – глава НБУ. В ходе рассмотрения вопроса об отставке фракция будет требовать отчета Смолия и конкретизирует вопрос, кто и каким образом осуществлял давление на главу НБУ", – отметила Ирина Фриз.

Впрочем, тональность заявлений представителей политсил, прозвучавших за сутки, минувшие с подачи Смолием заявления, позволяла подозревать: вне зависимости от того, будет отчет главы НБУ в парламенте удовлетворительным или же нет, позиций они своих не сменят.

Смолий: есть чем гордиться

Отчет Якова Смолия в парламенте предваряло выступление главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева. Накануне комитет принял решение рекомендовать депутатам принять отставку главы НБУ. Тем не менее выступление руководителя комитета, давшего "зеленый свет" отставке, было одним из немногих взвешенных и непредубежденных в этот день в парламентском зале.

"Хочу… поблагодарить Якова Васильевича за те достижения, которые явно были в течение вашей каденции в Национальном банке. Это самая низкая инфляция – это правда. Это самая низкая учетная ставка Национального банка в 6%. Это стабильность банковской системы: в течение 2019 года не признан неплатежеспособным ни один банк. Это валютная либерализация и значительный рост золотовалютного резерва", – отметил глава профильного комитета.

Вместе с тем Данил Гетманцев назвал и "определенные просчеты, ошибки", имевшее место при руководстве Смолием Нацбанком.

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"К ним мы относим с вами отсутствие дешевого кредита, отсутствие предложения дешевых денег и обескровливание фактически экономики государства, которая так нуждается в дешевом кредитовании. Это укрепление курса гривни во второй половине 2019 года, от которого пострадал бюджет и от которого пострадали экспортеры. Это дефицит наличной валюты в марте 2020 года", – перечислил глава комитета.

Гетманцев призвал депутатов тщательно взвесить решение, подходя к вопросу объективно и "не вешая ярлыков". Наперед отметим, что к этому призыву коллеги, выступавшие после, не прислушались.

Затем спикер Дмитрий Разумков пригласил на трибуну Смолия. Глава НБУ в своем выступлении чуть расширил "позитивную часть" выступления Гетманцева. Так, от него парламентарии узнали, что за два года руководства Смолием НБУ:

Окончательно "укрощена" инфляция. Она ежегодно бьет рекорды, становясь все меньше, и на сегодняшний день составляет "оптимальные для экономики 2%";

Учетная ставка снизилась с 17% до 6% (рекорд за годы независимости);

Однозначные ставки (<10%) по кредитам стали реальностью;

Золотовалютный запас увеличился с 18 млрд долл. до 28 млрд долл. При этом 8 млрд было выкуплено НБУ на внутреннем рынке;

Начата масштабная валютная либерализация. Отменено более 40 валютных ограничений.

Повышено доверие к банковской системе, вследствие чего гривневые вклады населения с начала 2018 года выросли в полтора раза. А процент безналичных расчетов платежными картами вырос с 39% до 55%.

Рассказал глава НБУ и о "политическом давлении", которое, как отмечалось ранее, послужило причиной его отставки.

"Давление через суды, проплаченные митинги на Институтской и под домами членов правления, информационные атаки, построенные на манипуляциях и лжи, необоснованные политические оценки политики НБУ и непосредственно моей деятельности как руководителя учреждения, использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения – все это элементы одной цепи", – отметил глава НБУ. Воздержавшись, правда, называть инициаторов давления.

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При этом Смолий акцентировал, что его отставка не означает, что независимость НБУ удалось "сломать".

"Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет, это протест, это сигнал, предупреждение, это красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы Центрального банка Украины", – заявил глава НБУ с парламентской трибуны.

Большинство – за отставку

Впрочем, у оппонентов руководителя Центробанка также хватало аргументов в выступлениях. Так, руководитель группы "За будущее" Виктор Бондарь буквально засыпал главу НБУ риторическими вопросами. Как, например: почему НБУ не выполнил решение Верховного суда Украины о возобновлении деятельности 8 банков. Почему имущество ликвидированных банков продавалось по цене, составляющей 3-5% от реальной. Почему НБУ не контролировал, как банки распоряжаются средствами рефинансирования. И так далее. В дальнейшем оппоненты главы НБУ присовокупили к "обвинениям" "махинации с ОВГЗ", то, что из-за высокой учетной ставки банки так и не начали работать на экономику, кредитуя производство, а предпочитали вкладывать деньги в ОВГЗ.

"Давайте будем взрослыми людьми, – заявил, в частности, представитель "Бытькивщины", народный депутат Алексей Кучеренко – Уничтожили 150 банков. Люди потеряли огромные средства. Но банковская система так и не заработала на реальный сектор экономики. Он не кредитуется. Кредитуются исключительно спекулятивные схемы. Ну как можно называть все это успешной банковской реформой?" – сказал народный депутат.

Собственно, эти несколько ключевых обвинений шли красной линией в выступлениях тех парламентариев, кто принял решение голосовать за отставку. Наоборот, ее противники повторяли в различных вариациях достижения, озвученные главой НБУ.

Так и не сумев убедить друг друга, депутаты приступили к голосованию. На табло высветилось 286 "за". Отставка главы НБУ была принята. Исполняющим обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя стала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Что касается кандидатур на вакантную должность, то пока ни в Офисе президента, ни в парламенте конкретно не называют фамилии.

Как сообщила сайту "Сегодня" Ирина Верещук, монокоалиция будет ориентироваться и поддерживать кандидатуру, предложенную президентом. В то же время она не исключила, что фракция "Слуга народа" предложит главе государства на рассмотрение свои кандидатуры. В частности, это может быть кандидатура главы профильного комитета ВР Данила Гетманцева.

"Данил Гетманцев также в "шорт-листе". Мы рассматриваем, что, если есть такая возможность, если он не будет возражать, то пусть это будет Данил Гетманцев", – сказала Ирина Верещук.

В любом случае решение, кого подавать на должность главы НБУ, будет принимать Владимир Зеленский.

"Странная отставка" главы АМКУ

Еще одну отставку, состоявшуюся в этот день, вполне справедливо можно было бы назвать "странной". Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев также "достался в наследство" новой власти от старой: Терентьев занимал должность с 2015 года. На протяжении этого времени вокруг АМКУ также перманентно вспыхивали скандалы. Хватало и критики в адрес Комитета. Впрочем, по сравнению с критикой и скандалами вокруг НБУ, можно сказать, что Антимонопольный комитет работал все это время "в тепличных условиях".

1 июля в СМИ проскочила информация, что Терентьев, как и Смолий, также подал в отставку. Позже она подтвердилась: заявление Терентьева поступило в парламент. Однако днем спустя на стол руководства ВРУ якобы легло другое заявление – об отзыве предыдущего.

Потому буквально за несколько часов до голосования на внеочередном заседании депутаты "Слуги народа" даже не знали, будут ли они рассматривать отставку главы АМКУ.

"Я читала об этом (отставке. – Авт.) в СМИ. Но не знаю, подано ли представление. И этот вопрос между депутатами не обсуждался", – отметила сайту "Сегодня" Ирина Верещук.

В итоге выяснилось, что вопрос рассматриваться все же будет. Но без личного присутствия Терентьева: по неизвестным причинам он не пришел в парламент. В отсутствие "виновника" обсуждение прошло довольно вяло и быстро. Хотя оппоненты главы АМКУ "заочно" все же предъявили ему немало обвинений. Касающихся, в первую очередь, неэффективной работы органа.

Отставка была поставлена на голосование и принята "на грани фола" – "за" проголосовали 226 депутатов.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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