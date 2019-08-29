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Доллар в Украине набирает вес: обновлен официальный курс

29 августа, 16:03

Национальный банк установил стоимость американской валюты на 30 августа

Фото: welcomia / Freepik

Фото: welcomia / Freepik

На пятницу, 30 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

29.0830.08Изменение
1 доллар США25,22 грн25,23 грн+ 0,01

Таким образом, по сравнению со значениями 29 августа курс доллара повысился на копейку после роста на шесть копеек днем ранее. При этом за неделю – с 23 по 30 августа – гривня по отношению к доллару ослабла уже на 19 копеек.  

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в Украине к началу осени.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: НБУ нарастил покупку валюты на межбанке

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, что западные аналитики признали украинскую гривню самой эффективной валютой 2019 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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