Доллар в Украине перед выходными упал еще ниже

/ Фото: Pexels

На понедельник, 4 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

01.11 04.11 Изменение 1 доллар США 24,82 грн 24,74 грн - 0,08

Таким образом, по сравнению со значениями 1 ноября, курс доллара упал еще на восемь копеек после снижения на 18 копеек в предыдущий банковский день. При этом доллар опустился еще ниже уровня психологической отметки в 25 гривен, которую ранее пробивал вверх впервые за полтора месяца. За неделю с 28 октября по 4 ноября гривня окрепла по отношению к доллару уже на 37 копеек.

Реклама

Читайте также: Курс доллара и средний класс: что значит для украинцев отмена лимита на покупку валюты

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказали, как украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Что делать, чтобы уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама