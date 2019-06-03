Доллар в Украине подбирается к психологической отметке

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 4 июня; за неделю гривня ослабла на 62 копейки

Фото: flickr.com.

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 4 июня, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

03.06 04.06 Изменение 1 доллар США 26,85 грн 26,95 грн + 0,10 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 3 июня, курс доллара вырос на 10 копеек после снижения на две. Стоимость доллара приближается к психологической отметке в 27 гривен, которую "зеленый" не преодолевал с 5 апреля.

За неделю – с 28 мая – курс доллара повысился на 62 копейки.

Ранее в НБУ объяснили, почему курс доллара в мае вырос, несмотря на укрепление гривни в начале месяца.

Кроме того, эксперты спрогнозировали, чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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