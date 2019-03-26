Доллар в Украине подорожал после падения курса
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 27 марта; за неделю гривня окрепла на 18 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 27 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|26.03
|27.03
|Изменение
|1 доллар США
|26,89 грн
|26,98 грн
|+ 0,09 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 26 марта, курс доллара повысился на девять копеек после снижения на семь. Стоимость доллара держится у психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 20 марта – "зеленый" опустился в цене на 18 копеек. В целом на начавшейся неделе эксперты ожидают умеренного снижения доллара к гривне.
Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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