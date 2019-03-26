Доллар в Украине подорожал после падения курса

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 27 марта; за неделю гривня окрепла на 18 копеек

Фото: Pixabay

Доллар в Украине подорожал после падения курса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ed1/d7b/5c3ed1d7b9cc2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ed1/d7b/5c3ed1d7b9cc2.jpg 2019-03-26T16:11:00+02:00 Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 27 марта; за неделю гривня окрепла на 18 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 27 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

26.03 27.03 Изменение 1 доллар США 26,89 грн 26,98 грн + 0,09 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 26 марта, курс доллара повысился на девять копеек после снижения на семь. Стоимость доллара держится у психологической отметки в 27 гривен. При этом за неделю – с 20 марта – "зеленый" опустился в цене на 18 копеек. В целом на начавшейся неделе эксперты ожидают умеренного снижения доллара к гривне.

Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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