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Доллар в Украине подорожал после затяжного падения

Сегодня, 16:21

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 13 марта; за неделю гривня укрепилась на 40 копеек

Фото: Pixabay
Доллар в Украине подорожал после затяжного падения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eaa/1d3/5c7eaa1d35a0c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eaa/1d3/5c7eaa1d35a0c.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 13 марта; за неделю гривня укрепилась на 40 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 13 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

12.0313.03Изменение
1 доллар США26,31 грн

26,36 грн

+ 0,05 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 12 марта, курс доллара повысился на пять копеек после затяжного и заметного падения. Доллар находится значительно ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 6 марта – "зеленый" потерял в цене 40 копеек. В целом так низко доллар не падал с середины июля 2018 года. Ранее эксперты уже объяснили "Сегодня", почему доллар в Украине ушел в пике и когда курс остановит падение.

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Напомним, также аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс доллара, курс НБУ

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