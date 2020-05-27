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Доллар в Украине подскочил до рекорда за месяц

27 мая, 16:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 28 мая

На четверг, 28 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

27.0528.05Изменение
1 доллар США26,90 грн27,00 грн+ 0,10

Таким образом, по сравнению со значениями 27 мая курс доллара вырос на 10 копеек после повышения на три копейки в предыдущий банковский день. "Зеленый" не достигал психологической отметки в 27 гривен с 29 апреля, то есть почти месяц. За неделю – с 21 по 28 мая – национальная валюта ослабла по отношению к американской уже на 41 копейку.

Курс евро на 28 мая при этом вырос на 21 копейку – с 29,51 до 29,72 гривни.

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В тренде
Доллар в Украине подскочил до рекорда за месяц

Напомним, ранее рыночные аналитики рассказывали, какие факторы влияют на курс валют в Украине и как заработать на его скачках. Кроме того, эксперты отметили, что доллар может заметно подорожать, если в 2020 году все же откроется туристический сезон. Тогда можно ожидать значительного спроса на валюту и даже ее дефицита. А о том, можно ли уже планировать поездки в популярную среди украинцев Италию, узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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