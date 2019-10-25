Доллар в Украине подскочил выше психологической отметки, евро тоже растет

Фото: TaxRebate.org.uk / Flickr

На сегодня, 25 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 25,11 грн;

1 евро – 27,95 грн;

10 российских рублей – 3,93 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара вырос на 22 копейки после повышения на пять копеек днем ранее и пробил вверх психологическую отметку в 25 гривен. Ранее на этой неделе курс уже поднимался выше 25 гривен. За неделю – с 18 по 25 октября – гривня ослабла по отношению к доллару уже на 38 копеек.

Курс евро сегодня вырос на 26 копеек после повышения на четыре копейки днем ранее. Евровалюта приблизилась к отметке в 28 гривен, выше которой не поднималась с середины августа. Стоимость 10 российских рублей сегодня выросла на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара устанавливается исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, однако с некоторым отставанием. В четверг, 24 октября, доллар на межбанке подорожал на 13 копеек в покупке и продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 25,12/25,15 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла на 12 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,91/27,95 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в первоначальном проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл. При этом в Украине уже улучшился официальный прогноз курса доллара на 2020 год – до 27 грн/долл. в базовом макроэкономическом сценарии. Этот показатель Кабмин будет использовать при подготовке проекта бюджета ко второму чтению.

Кроме того, и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А в обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024 курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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