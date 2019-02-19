Доллар в Украине после подорожания упал в цене

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: AFP

Доллар в Украине после подорожания упал в цене //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ba3/c96/5c6ba3c968f4c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ba3/c96/5c6ba3c968f4c.jpg 2019-02-19T08:39:00+02:00 Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 19 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,19 грн;

1 евро – 30,8 грн;

10 российских рублей – 4,1 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара понизился на шесть копеек. Впрочем, за неделю – с 12 февраля – доллар подорожал на 13 копеек. Специалисты прогнозируют, что на этой неделе украинцев ждет подорожание доллара.

Курс евро повысился на 12 копеек после роста еще на восемь. Евровалюта держится ниже психологической отметки в 31 гривню.

Стоимость 10 российских рублей выросла на две копейки.

В понедельник, 18 февраля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украиныпонизился на пять копеек в покупке и на шесть - в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,18/27,2 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 30,77/30,79 грн, повысившись на 8-10 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 указано, что расчеты производились, исходя из курса 29,4 грн. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ отмечается, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидавшихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года гривня ослабнет до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн). По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

Кроме того, специалисты назвали причины "зимнего" падения курса доллара и посоветовали, как украинцам лучше хранить сбережения:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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