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Доллар в Украине пробил психологическую отметку

18 октября, 15:56

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 21 октября

/ Фото: Pixabay

На понедельник, 21 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

18.1021.10Изменение
1 доллар США24,73 грн25,03 грн+ 0,30

Таким образом, по сравнению со значениями 18 октября курс доллара вырос сразу на 30 копеек после снижения на 11 копеек днем ранее. Курс доллара в Украине преодолел психологическую отметку в 25 гривен, выше которой не поднимался с 10 сентября. За неделю – с 15 по 21 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на 49 копеек.

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Напомним, ранее МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет. Когда украинцам ждать доллар по 30 гривен, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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доллар НБУ курс гривня курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

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