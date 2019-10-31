Доллар в Украине провалился ниже психологической отметки

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На пятницу, 1 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

31.10 01.11 Изменение 1 доллар США 25,00 грн 24,82 грн - 0,18

Таким образом, по сравнению со значениями 31 октября, курс доллара упал сразу на 18 копеек. При этом доллар опустился ниже уровня психологической отметки в 25 гривен, которую ранее пробивал вверх впервые за полтора месяца. За неделю с 25 октября по 1 ноября гривня окрепла по отношению к доллару на семь копеек.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказали, как украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Что делать, чтобы уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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