Доллар в Украине стал дешевле

Сегодня, 16:53

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 4 декабря

Доллар в Украине стал дешевле
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

На вторник, 4 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

3.12 4.12 Изменение
1 доллар США 28,22 грн 28,17 грн  - 0,05 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 3 декабря, курс доллара снизился еще на пять копеек после падения на 17 копеек. До этого американская валюта дорожала в течение всей недели – на курс давила паника вокруг введения в Украине военного положения.

Впрочем, в НБУ ранее отметили, что рост курса доллара в Украине выше 28 гривен не связан с фундаментальными экономическими причинами – Нацбанк ожидает, что доллар подешевеет. Эксперты при этом не прогнозируют, что в ближайшее время доллар может упасть ниже 28 гривен.

  

 


Напомним, ранее Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:


Кроме того, МВФ также спрогнозировал курс доллара в Украине – по расчетам Фонда, гривню ждет падение.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за новой витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

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Источник:

"Сегодня"

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