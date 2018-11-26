Бизнес "на паузе" и курс доллара: экономист назвал риски введения военного положения

Вчера, 15:25

По словам эксперта, военное положение может перечеркнуть успехи украинской экономики

Фото: AFP
Фото: AFP

Введение военного положения негативно скажется на экономике Украины. Такое мнение выразил экономист, глава Украналитцентра Александр Охрименко в комментарии сайту "Сегодня".

По мнению эксперта, введение режима военного положения вызовет панику среди населения и бизнесменов.

"Военное положение всегда только в минус для любой страны. Для экономики Украины это будет удар. Для населения сама фраза "военное положение" – это паника. По этой причине я не удивлюсь, если люди побегут забирать депозиты, снимать деньги с банкоматов. Многие бизнесмены, которые купили гособлигации Украины, будут продавать свои деньги в офшор. Соответственно – курс, риск, уход валюты, падение ВВП. Бизнесмен не будет делать новый цех, нанимать рабочих, пока все не закончится. И пройдет не 60 дней, а пройдет год, пока он успокоится и будет заниматься бизнесом", – считает Охрименко.

Как сообщалось, СНБО предложило ввести военное положение на 60 дней, однако в Верховной Раде заговорили о компромиссном решение – на 30 дней.

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Охрименко также считает, что решение ввести военное положение может "перечеркнуть все ранние успехи украинской экономики".

"Мы можем прийти к тому, что четвертый квартал у нас будет провальным, потому что бизнес возьмет паузу и будет боятся в этой ситуации что-то делать", – продолжает эксперт.

Напомним, ранее эксперты рассказали, что на время военного положения не стоит рассчитывать на проведение приватизационных сделок с участием иностранных инвесторов или размещение еврооблигаций. А курс доллара к гривне уже на фоне заседания СНБО, по итогам которого президент Украины Петр Порошенко попросил Верховную Раду рассмотреть вопрос о введении военного положения.

При этом ранее в МВФ заявили, что не видят юридических препятствий для продолжения сотрудничества с Украиной в случае введения военного положения.
бизнес, экономика, валюта, азовское море, Азов, Керченский пролив, военное положение, курс доллара, агрессия России

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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