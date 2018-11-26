Бизнес "на паузе" и курс доллара: экономист назвал риски введения военного положения
По словам эксперта, военное положение может перечеркнуть успехи украинской экономики
Введение военного положения негативно скажется на экономике Украины. Такое мнение выразил экономист, глава Украналитцентра Александр Охрименко в комментарии сайту "Сегодня".
По мнению эксперта, введение режима военного положения вызовет панику среди населения и бизнесменов.
"Военное положение всегда только в минус для любой страны. Для экономики Украины это будет удар. Для населения сама фраза "военное положение" – это паника. По этой причине я не удивлюсь, если люди побегут забирать депозиты, снимать деньги с банкоматов. Многие бизнесмены, которые купили гособлигации Украины, будут продавать свои деньги в офшор. Соответственно – курс, риск, уход валюты, падение ВВП. Бизнесмен не будет делать новый цех, нанимать рабочих, пока все не закончится. И пройдет не 60 дней, а пройдет год, пока он успокоится и будет заниматься бизнесом", – считает Охрименко.
Как сообщалось, СНБО предложило ввести военное положение на 60 дней, однако в Верховной Раде заговорили о компромиссном решение – на 30 дней.
Охрименко также считает, что решение ввести военное положение может "перечеркнуть все ранние успехи украинской экономики".
"Мы можем прийти к тому, что четвертый квартал у нас будет провальным, потому что бизнес возьмет паузу и будет боятся в этой ситуации что-то делать", – продолжает эксперт.
Напомним, ранее эксперты рассказали, что на время военного положения не стоит рассчитывать на проведение приватизационных сделок с участием иностранных инвесторов или размещение еврооблигаций. А курс доллара к гривне уже на фоне заседания СНБО, по итогам которого президент Украины Петр Порошенко попросил Верховную Раду рассмотреть вопрос о введении военного положения.
При этом ранее в МВФ заявили, что не видят юридических препятствий для продолжения сотрудничества с Украиной в случае введения военного положения.
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