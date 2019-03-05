Доллар в Украине станет дешевле: эксперт озвучил прогноз на неделю
Специалист привязал укрепление гривни к празднику 8 Марта
За неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 0,3-0,5%. Об этом "Сегодня" сообщил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
При этом на текущей неделе эксперт ожидает дальнейшего снижения курса доллара к гривне.
"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7 грн, а наличный доллар в банках – около 26,6/26,8 грн. ... Доллар достаточно устойчиво снижается к гривне с середины февраля, и эта динамика будет, по всей видимости, продолжена. Основной фактор предложения валюты – продажи населения. Как правило, продажа валюты "физиками" увеличивается накануне праздников, и этот же самый эффект мы будем наблюдать перед 8 Марта", – поясняет Иосуб.
Напомним, "Сегодня" узнали у аналитиков, чего ждать от доллара в марте. Эксперты считают, что курс продолжит колебаться, но сезонные факторы почти утратили значение.
Кроме того, эксперты спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
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