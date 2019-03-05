Чего ждать от доллара в марте: эксперты перечислили риски для гривни

Курс продолжит колебаться, но сезонные факторы почти утратили значение, считают аналитики

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Чего ждать от доллара в марте: эксперты перечислили риски для гривни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a96/560/5c5a96560363e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a96/560/5c5a96560363e.jpg 2019-03-05T09:34:00+02:00 Финансы Курс продолжит колебаться, но сезонные факторы почти утратили значение, считают аналитики

По итогам февраля безналичный курс доллара в Украине снизился в продаже на 2,7%, до 26,93 грн, а наличного – на 2,7%, до 27,04 грн. При этом в марте доллар останется примерно в том же ценовом диапазоне. Такие данные "Сегодня" предоставили аналитики ГК Forex Club.

"Курс гривни к доллару в марте, по прогнозам, будет колебаться в диапазоне 26,75–27,75 грн за доллар. Курс продажи евро/гривня составит 30,5–32 грн за евро", – считают эксперты.

Они поясняют, что с начала 2019 года на рынке сформировались благоприятные условия для гривни. Причиной стала монетарная политика НБУ и высокая доходность облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), которая привлекает иностранных инвесторов. Так, за январь-февраль нерезиденты нарастили портфель гривневых ОВГЗ на более чем 10%, до 12,9 млрд грн.

По мнению аналитиков, инвесторы в марте займут выжидательную позицию перед президентскими выборами. А вот изменение политической конъюнктуры в стране может привести к перемещению капитала, что отразится на гривне.

Внешнеэкономические риски также остаются в зоне внимания специалистов.

"Несмотря на то, что США отложили повышение пошлин для экспорта из Китая, существуют опасения, что урегулирование торговых балансов коснется Европы, экономический рост которой тормозится из-за спада машиностроения и долговых рисков периферийных стран, а также неурегулированного выхода Великобритании из Евросоюза. Поскольку Европа остается ключевым торговым партнером для Украины, замедление ее экономики отразится на экономике и торговой активности Украины. Так, промышленное производство сократилось на 3,3% в январе 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года, что является признаком экономического торможения", – подчеркивают эксперты.

Влияние на курс гривни также окажут снижение бюджетных поступлений от внешнеэкономической деятельности, и высокие выплаты по внешнему долгу.

"Сезонные факторы, которые вели курс предыдущие годы, утрачивают свое влияние. Традиционно, март был переломным периодом для гривни, которая после сезонной закупки энергоресурсов и сдержанного предложения иностранной валюты, восстанавливалась. В этом же году на мировых рынках сложилась негативная динамика цен на пшеницу и кукурузу, но влияние на гривню было компенсировано высокими ценами на руду и металлы", – отмечает руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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