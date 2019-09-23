Доллар в Украине упал до нового минимума

На вторник, 24 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:
|23.09
|24.09
|Изменение
|1 доллар США
|24,43 грн
|24,33 грн
|- 0,10
Таким образом, по сравнению со значениями 23 сентября курс доллара упал еще на 10 копеек. Таким образом курс "зеленого" преодолел минимум 18 января 2016 года (24,38 грн) и приблизился уровню 17 января 2016 года (24,19 грн). За неделю – с 17 по 24 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 38 копеек.
Как рассказал сайту "Сегодня" финансовый аналитик, гривня еще не исчерпала потенциала к укреплению. Эксперт объяснил рекордный обвал доллара и дал прогноз на наделю.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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