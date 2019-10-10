Доллар в Украине вернулся к падению: официальный курс

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

На пятницу, 11 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

10.10 11.10 Изменение 1 доллар США 24,71 грн 24,53 грн - 0,18

Таким образом, по сравнению со значениями 10 октября, курс доллара упал на 18 копеек после снижения лишь на копейку днем ранее. За последние семь дней – с 4 по 11 октября – гривня окрепла по отношению к доллару на 35 копеек. При этом в НБУ уже объясняли, почему лихорадит гривню.

Реклама

Читайте также: В Кабмине улучшили прогноз по курсу гривни

Напомним, ранее финансовые аналитики заявили, что реальный курс на конец 2019 будет отличаться от "бюджетного". В госсмете на 2019 год, как известно, курс прописан на уровне 29,4 грн/долл.

Кроме того, новости "Сегодня" призывают украинцев быть внимательными при купле-продаже валюты в небанковских обменниках – есть высокий риск стать жертвой мошенников. О трех самых популярных схемах обмана мы рассказали в сюжете:

ТОП-3 аферы в обменниках Видео: Сегодня

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама