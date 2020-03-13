Доллар в Украине взлетел до рекорда за восемь месяцев

На понедельник, 16 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

13.03 16.03 Изменение 1 доллар США 25,86 грн 26,09 грн + 0,23

Таким образом, по сравнению со значениями 13 марта, курс доллара повысился еще на 23 копейки после роста на 24 копейки в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" пробила вверх психологическую отметку в 26 гривен, чего не происходило с 21 июля 2019 года, то есть восемь месяцев. При этом за рабочую неделю – с 10 марта по 16 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 1,17 гривни.

Курс евро на 16 марта снизился до 28,99 с 29,05 гривни. До этого евро превышал отметку в 29 гривен впервые с июля 2019 года.

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Как сообщалось, ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему доллар дорожает рывками и как это может прекратиться.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Также смотрите, какой нынче курс гривни в "рыбьих хвостах":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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