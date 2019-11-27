Доллар в Украине замер на уровне антирекорда

На четверг, 28 ноября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

27.11 28.11 Изменение 1 доллар США 23,98 грн 23,98 грн 0,00

Таким образом, по сравнению со значениями 27 ноября курс доллара фактически не изменился после снижения на на семь копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара остается на самой низкой отметке с января 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 24 гривен 15 января 2016 года – 23,95 гривни за доллар.

За неделю – с 21 по 28 ноября – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 22 копейки. При этом эксперты уже объяснили сайту "Сегодня", почему в Украине рекордно упал доллар.

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Также новости "Сегодня" выяснили, куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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