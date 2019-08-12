Доллар в Украине вырос после заметного падения

Фото: jcomp / Freepik

На вторник, 13 августа, несмотря на то, что курс доллара упал на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:

12.08 13.08 Изменение 1 доллар США 25,09 грн 25,16 грн + 0,07

Таким образом, по сравнению со значениями 12 августа, курс доллара вырос на семь копеек после падения на 23 копейки. Впрочем, за неделю – с 6 по 13 августа – гривня окрепла на 58 копеек. Эксперты прогнозируют, что курс доллара продолжит снижаться на начавшейся неделе.

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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