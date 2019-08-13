Доллар сохраняет спокойствие: итоги дня на межбанке

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Официальный курс доллара в Украине вырос. При этом курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины продолжает сохранять стабильность, колеблясь в небольшом диапазоне. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 13 августа, доллар на межбанке открыл торги с ценой 25,07-25,20 гривни. За сутки торгов на рынке американская валюта то теряла в цене, то опять росла и к закрытию валютного рынка "зеленый" торговался по 25,16-25,18 гривни.

"Относительная стабильность доллара США на межбанковском рынке сегодня – результат невысокого спроса. Появившиеся запасы в гривне клиенты предпочитают оставлять на счетах, выжидая момента покупки валюты по более низкой цене", – объяснил ситуацию управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

По информации портала, курс евро на межбанке вырос на 3-15 копеек до 28,22-28,25 гривен. Торги по рублю стартовали с 0,3832-0,3851 гривен и к закрытию рынка остановился на уровне 0,3833-0,3838 гривен.

Напомним, 12 августа доллар упал на межбанке вопреки официальному курсу. За сутки торгов на рынке американская валюта потеряла в цене 4-9 копеек и к закрытию валютного рынка ее стоимость составила 25,16-25,21 гривни.

Впрочем, эксперты прогнозируют, что курс доллара продолжит снижаться на начавшейся неделе.

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