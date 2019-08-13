Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

Доллар сохраняет спокойствие: итоги дня на межбанке

Сегодня, 16:27

Курс доллара закрыл торги на межбанковском рынке стабильным курсом

/ Фото: Pixabay

Официальный курс доллара в Украине вырос. При этом курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины продолжает сохранять стабильность, колеблясь в небольшом диапазоне. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, сегодня, 13 августа, доллар на межбанке открыл торги с ценой 25,07-25,20 гривни. За сутки торгов на рынке американская валюта то теряла в цене, то опять росла и к закрытию валютного рынка "зеленый" торговался по 25,16-25,18 гривни.

"Относительная стабильность доллара США на межбанковском рынке сегодня – результат невысокого спроса. Появившиеся запасы в гривне клиенты предпочитают оставлять на счетах, выжидая момента покупки валюты по более низкой цене", – объяснил ситуацию управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

По информации портала, курс евро на межбанке вырос на 3-15 копеек до 28,22-28,25 гривен. Торги по рублю стартовали с 0,3832-0,3851 гривен и к закрытию рынка остановился на уровне 0,3833-0,3838 гривен.

Напомним, 12 августа доллар упал на межбанке вопреки официальному курсу. За сутки торгов на рынке американская валюта потеряла в цене 4-9 копеек и к закрытию валютного рынка ее стоимость составила 25,16-25,21 гривни.

Впрочем, эксперты прогнозируют, что курс доллара продолжит снижаться на начавшейся неделе. 

Читайте также: Рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине – эксперт

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

доллар валюта курс межбанк курс гривни курс доллара курс евро валютный рынок

Источники: Сегодня , IBC.UA

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сомнительная работа: украинцам предлагают снимать в банкоматах огромные суммы
Сомнительная работа: украинцам предлагают снимать в банкоматах огромные суммыЭкономика
Что будет с курсом доллара до конца лета: прогноз финансиста
Что будет с курсом доллара до конца лета: прогноз финансистаФинансы
Курс евро в Украине взлетел выше психологической отметки, доллар дорожает
Курс евро в Украине взлетел выше психологической отметки, доллар дорожаетФинансы
В Украине изменится курс доллара: эксперт озвучил прогноз на неделю
В Украине изменится курс доллара: эксперт озвучил прогноз на неделюФинансы
Доллар и евро в Украине стремительно дорожают
Доллар и евро в Украине стремительно дорожаютФинансы
Доллар вновь устремился вверх: итоги дня на межбанке
Доллар вновь устремился вверх: итоги дня на межбанкеФинансы

Новости партнеров

Loading...