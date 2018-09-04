Доллар vs гривня: эксперт рассказал, чего ждать от курса в сентябре

Снижение нервозности на мировых рынках отразится на американской и украинской национальных валютах в первый осенний месяц

В сентябре гривня продолжит терять свои позиции, а доллар, наоборот, будет продолжать расти, но уже гораздо более умеренными по сравнению с августом темпами. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик группы "Альпари" Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, большинство валют развивающихся стран с открытой экономикой показали в августе негативную динамику к доллару. Не стала исключением и украинская гривня. Но в сентябре ситуация немного стабилизируется.

"За август доллар на межбанке вырос с 26,95 до 28,22 гривен, или на 4,7 %. К концу сентября он может стоить 29 гривен", – отмечает снижение темпа роста Иосуб.

По данным аналитика, на рост доллара и падение гривни в августе повлияло массовое ожидание традиционной сезонной девальвации. Под действием этого психологического давления уменьшилось предложение валюты со стороны населения на наличном рынке и, соответственно, упало число операций на межбанковском рынке.

Кроме того, по словам зампреда НБУ Дмитрия Сологуба, на росте курса сказалось сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов – они нуждаются в валюте для расчетов за газ и нефтепродукты для начала сбора урожая.

Внесли свою лепту также импортеры товаров и услуг потребительского направления, что является следствием роста доходов населения.

Но уже сейчас, по информации "Альпари", можно ожидать снижения нервозности на мировых рынках:

"В частности, Аргентина для стабилизации песо резко подняла основную ставку с 45% до 60%, и ждет экстренной помощи со стороны МВФ. Стоит вспомнить и визит миссии МВФ, который состоится как раз в сентябре. Решение о кредите будет приниматься, вероятнее всего, позже, но уже сам факт визита может сбить наиболее пессимистические настроения", – суммирует Иосуб.

Напомним, ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. В Нацбанке добавили, что речи о долларе по 40 гривен сейчас вообще не идет и отказались "подтягивать" курс до бюджетных 30,1 грн.

Впрочем, у экспертов есть и свои версии, объясняющие, почему в Украине подскочил курс доллара. Кроме того, специалисты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни: