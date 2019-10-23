Доллара по 28 уже не будет: эксперт спрогнозировал курс до конца года

Уже в январе 2020 года ситуация может измениться, считает аналитик

/ Фото: stocksnap.io

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В 2019 году курс доллара в Украине уже не поднимется до 28 гривен, несмотря на то, что в бюджете-2019 расчеты проводились исходя из курса 29,4 грн/долл. Такой прогноз озвучил сайту "Сегодня" экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"В этом году, скорее всего, доллара по 28 уже не будет. Возможно, на конец года сможем увидеть доллар по 26 грн. Но в январе 2020-го курс может подняться и до 28, и до 29 грн. А летом – снова опуститься до 24 грн", – уверен Охрименко.

При этом в изначальном варианте проекта госбюджета на 2020 год использован курс 28,2 грн/долл. Правда, этот курс еще изменится после утверждения Кабинетом министров нового макроэкономического прогноза. В министерстве развития экономики уверяют, что учтут осеннее укрепление гривни.

Подробнее о курсе доллара в Украине читайте на сайте "Сегодня" – Валютный прогноз: продолжит ли гривня укрепляться в 2020 году

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