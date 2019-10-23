Валютный прогноз: продолжит ли гривня укрепляться в 2020 году

Экономисты считают, что все зависит от того, по какому сценарию будет развиваться украинская экономика. Но факторы риска называют разные

/ Фото: пресс-центр НБУ

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В начале этой недели доллар наконец начал вести себя так, как от него ожидали осенью: пошел в рост. 21 октября американская валюта решительно преодолела психологическую отметку в 25 гривен в сторону повышения, официальный курс гривни установился на уровне 25,03 грн. Впрочем, это "достижение" продержалось ровно одни сутки. Уже 22 октября официальный курс опять понизился до 24,97 грн за доллар, а к среде, 23 октября, упал еще больше – до 24,84 грн за доллар.

Такое упорное нежелание украинской валюты девальвировать заставило различные финансовые институты пересмотреть свои прогнозы на этот счет. Так, Международный валютный фонд улучшил прогноз по курсу доллара на конец 2019 года с 28,68 грн/долл. до 26,75 грн. К концу 2020 года теперь вместо 29,96 грн в МВФ ожидают курс 27,73 грн/доллар.

Ранее прогноз по курсу улучшило агентство S&P. На конец 2019 года – до 27 грн (было 28,6 грн), на конец 2020-го – до 27,5 (было 30 грн/долл.)

Между тем, в первоначальном проекте госбюджета на 2020 год заложен курс доллара 28,2 грн. Однако в новом макропрогнозе Министерства экономразвития этот показатель также пересмотрен в сторону понижения. Правда, конкретных цифр в министерстве пока не озвучивают – ожидают, чтобы расчеты были утверждены Кабмином. Напомним, в госбюджете-2019 как ориентир на конец года закладывался курс 29,4 грн/доллар.

Экономисты не устают повторять, что курс национальной валюты и темпы ее девальвации зависят от состояния национальной экономики, от макроэкономических показателей. Чем лучше макропоказатели – тем стабильнее гривня. В последнее время ряд международных финансовых организаций улучшили прогнозы по ВВП Украины и на текущий, и на следующий годы. Так, МВФ изменил прогноз роста украинского ВВП на 2019 год с 2,7 до 3%. Всемирный банк считает, что Украине в текущем году вполне реально показать рост ВВП 3,4% (ранее прогнозировалось 2,7%). На 2020 год прогнозные показатели для Украины еще лучше. МВФ, впрочем, пока не изменил прогноз по Украине, оставив в качестве ориентира прежние 3%. А Всемирный банк улучшил ожидания роста ВВП до 3,7%. Хотя в целом ожидается замедление роста мировой экономики, Украина оказывается в данном случае приятным исключением.

В Министерстве экономразвития ожидают, что в 2019 году рост ВВП составит целых 3,5%, а на следующий год закладывают рост ВВП на уровне 3,7% – и это по базовому, или "консервативному" прогнозному сценарию, как выразился глава Минэкономики Тимофей Милованов на пресс-конференции, посвященной презентации нового макропрогноза. По оптимистичному же сценарию – в случае, если удастся добиться увеличения инвестиций, – результат ожидается гораздо лучше.

Эксперты согласны, что курс доллара и в этом, и в следующем годах будет зависеть от того сценария, по которому пойдет развитие украинской экономики.

"Отношение к гривне заметно улучшилось за последний год за счет возвращения экономики к росту и на фоне резкого торможения инфляции. В этих условиях инвесторы все с большим интересом смотрят на доходность активов в национальной валюте. Их не останавливает тот факт, что НБУ с апреля этого года снизил учетную ставку с 18% до 16,5%. Это все равно очень высокий уровень на фоне стремящихся к нулю ставок по основным мировым валютам. Благоприятную для инвесторов картину дополняют прогнозы МВФ, обещающие рост украинской экономики выше 3% в ближайшие несколько лет. Если эти прогнозы подтвердятся, USD/UAH вполне может продолжить курсировать в диапазоне 25-28, устремившись к сентябрю 2020 к нижней его границе и развернувшись к росту после. Более экстремальный негативный сценарий предполагает эскалацию торговых войн и неконтролируемое распространение их последствий на мировые рыки. В данном случае курс гривни может не только пересечь отметку 30 грн за доллар, но и закончить 2020 год вблизи 35 грн/долл", – считает экономический эксперт, глава компании "EXANTE Украина" Владимир Позний.

"В этом году, скорее всего, доллара по 28 уже не будет. Возможно, на конец года сможем увидеть доллар по 26 грн. Но в январе 2020-го курс может подняться и до 28, и до 29 грн. А летом – снова опуститься до 24 грн. Если мы не будем брать новые кредиты МВФ, проблем с гривней не будет. Скорее всего, она будет укрепляться. А как только возьмем кредит у МВФ – опять увидим обвал украинской валюты", – уверен экономист, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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