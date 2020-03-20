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"Долларов хватит на всех": НБУ начал помогать банкам с наличной валютой

20 марта, 10:13

Ксения Капустинская

В регуляторе ждут новой партии наличных долларов

Национальный банк Украины (НБУ) начал поставлять в банки наличную валюту, дефицит которой возник в стране из-за перебоев с доставкой самолетами в условиях ограниченного авиасообщения из-за распространения в мире коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба регулятора на официальной странице в Facebook.

"Наличного доллара хватит на всех. Трудности, которые наблюдались в кассах банков из-за перебоев с физической доставкой валюты самолетами вследствие распространения коронавируса, являются временными. Национальный банк уже подкрепляет кассы банков наличной иностранной валютой", – говорится в сообщении.

Так, Нацбанк начал сотрудничество с иностранными финансовыми учреждениями по поставкам наличной валюты и обменивает для банков наличные долларами и евро на безналичную валюту. В частности, в ходе первой проведенной 19 марта операции по обмену наличной валюты на безналичную Нацбанк обменял 35 млн евро.

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В НБУ пообещали проводить такие операции и в дальнейшем, пока только с евро.

В тренде
"Долларов хватит на всех": НБУ начал помогать банкам с наличной валютой

"Но мы уже ждем большую партию валютной наличности в долларах США. Поэтому в ближайшее время подкрепим банковские кассы и американской валютой", - заверили в регуляторе.

В то же время, в НБУ призвали граждан при необходимости покупать и продавать валюту через онлайн-сервисы банков, что удобнее и безопаснее в условиях распространения коронавируса.

При этом ранее государственный ПриватБанк остановил наличный обмен валют и полностью перевел операции такого рода в онлайн. Обменять валюту также можно в терминалах самообслуживания.

Кроме того, в связи с общенациональным карантином в Украине все деньги, которые поступают в оборот НБУ, начали дезинфицировать:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Источник: Сегодня

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