ПриватБанк остановил наличный обмен валют: что произошло

Купить доллары и евро по-прежнему можно в онлайне или через терминал

Несмотря на то, что Национальный банк Украины (НБУ) не планирует вводить валютные ограничения, государственный ПриватБанк принял решение перевести обмен валют в онлайн-режим. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

Купить или продать иностранную валюту с сегодняшнего дня, 18 марта, в ПриватБанке можно только онлайн (в мобильном банке Privat24 или в веб-версии "Приват24"), а также через терминалы самообслуживания.

"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", - объяснили в банке.

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Впрочем, некоторые украинцы смогут "добыть" наличную валюту в ПриватБанке. Исключение сделали для тех, кто держит в "Привате" валютные депозиты. Если срок действия такого вклада подходит к концу, банк выдаст деньги наличными, но лишь по предварительному заказу.

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"Любые операции с наличной гривней как в кассах банка, так и в сети банкоматов проводятся в обычном режиме", – уточнили в "Привате".

Напомним, ранее в Национальном банке успокоили украинцев и заверили, что экономика страны подготовлена к кризису, несмотря на возможные негативные последствия.

Также новости "Сегодня" рассказывали, что из-за введенного в Украине карантина Нацбанк начал дезинфицировать банкноты:

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