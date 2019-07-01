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"Доллару не дают опуститься": эксперт спрогнозировал курс на неделю

1 июля, 15:46

Предложение валюты на рынке превышает спрос на нее, отмечает специалист

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

Курс доллара к гривне за неделю на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному: на межбанке он незначительно вырос – до 26,18/26,20 (покупка/продажа), а на других сегментах рынка опустился на 0,1-0,3%. Например, официальный курс доллара снизился с 26,27 грн до 26,18 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Разнонаправленное и незначительное изменение курсов говорит об их равновесии вблизи текущих уровней, отмечает эксперт

"Очень похоже на то, что предложение валюты на рынке превышает спрос на нее, особенно накануне аукциона по размещению ОВГЗ. И лишь покупки НБУ валюты для пополнения резервов не дают доллару опуститься ниже 26,1 грн. На начавшейся неделе мы ожидаем незначительные колебания доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,2 грн", – прогнозирует Иосуб.

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Напомним, новости "Сегодня" призывают граждан быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:


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