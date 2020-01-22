ЕБРР и ЕС выделят деньги на стимулирование проектов "зеленой" энергетики

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз договорились о выделении Украине и еще трем странам 50 млн евро финансовой поддержки для стимулирования развития возобновляемых источников энергии.

Как отмечается в пресс-релизе ЕБРР, программа климатического финансирования будет сосредоточена на Украине, Иордании, Ливане и Тунисе.

"ЕБРР и ЕС договорились о финансовой гарантии в размере 50 млн евро для стимулирования использования возобновляемых источников энергии в соседстве с ЕС", – сказано в сообщении.

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ЕБРР и ЕС предоставят кредиты и обеспечат покрытие рисков для возобновляемых инвестиций частного сектора. В соответствии с новой программой ЕБРР предоставит гарантии кредиторам, таким как коммерческие банки, что позволит им финансировать проекты наряду с кредитами ЕБРР.

Ожидается, что гарантия поможет получить общий объем инвестиций до 500 млн евро.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2019 году Украина заняла 8 место в мире по привлекательности инвестиций зеленую энергетику. Финансовые потоки в отрасль в 2018-м превысили 800 млн долларов, при показателе в 46 млн долларов годом ранее. "Украина сделала невероятное, поднявшись сразу на 55 позиций в рейтинге с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику в 2019 году", – отметили в ежегодном отчете "Climatescope-2019" исследовательского агентства "Bloomberg New Energy Finance". Аналитики объяснили такой рост реформой энергетического сектора, привлекательным зеленым тарифом и налоговыми ставками.

Также мы сообщали о том, что принятие законопроекта №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" позволит сохранить инвестиционную привлекательность отрасли ВИЭ и привлечь 4 млрд евро инвестиций. Об этом говорится в обращении Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) к главам комитетов ВР по вопросам экономического развития и по вопросам энергетики и ЖКХ.

Напомним, ранее на телеканале "Украина" вышел в эфир сенсационный репортаж-расследование "По следам зеленого тарифа". Пока лидеры общественного мнения во всем мире бьются за экологию и защищают "зеленую" энергию, в Украине вдруг решили, что это – дорого, утверждают эксперты:

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