Как Украине зарядиться энергией "солнечных крыш"

Мир движется к замещению традиционных мощностей генерации альтернативными, в сочетании со средствами накопления, хранения и преобразования энергии. Этот тренд через 15-20 лет сформирует новую архитектуру энергетики, в том числе и в Украине. Одним из ее ключевых направлений является микрогенерация.

Ее развитие рассматривают как инвестицию в энергетическую безопасность отдельных территорий и целых стран. Микрогенерация позволяет обеспечить новое качество энергообеспечения поселков и городков, снижая их зависимость от магистральных сетей. В том числе – на отдаленных территориях, к примеру, на островах, где никогда не существовало стабильного энергообеспечения.

В 66-миллионной Великобритании – 1 млн домовладений, оборудованных солнечными панелями мощностью до 10 кВт. В Германии на 82 млн человек – 1,3 млн "солнечных крыш", в Австралии их – 2 млн на 25 млн жителей. В Украине в настоящее время около 12 тысяч придомовых солнечных электростанций (СЭС). Это всего лишь 0,0014% от общего количества домохозяйств.

Такие масштабы, конечно, несоизмеримы с мировыми. Но темпы "солнечного крышевания" наших частных домохозяйств растут в геометрической прогрессии. Если в 2014-м их насчитывалось всего два десятка, то годом позже стало больше в 10 раз. За весь 2017-й их построили 1900, а за первое полугодие 2019-го – почти 4,5 тысячи.

В Украине это явление еще не стало глобальным. Нам нужно несколько лет, чтобы приблизиться к европейским показателям. Но уже сегодня важно определить узкие места данного процесса. Упредив или скорректировав их, мы в будущем избежим болезненных энергетических дисбалансов.

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Один из факторов риска – слишком высокая мощность средней придомовой СЭС в Украине. В Великобритании этот показатель не превышает 10 кВт. У нас же он – более 20 кВт. Такой уровень размывает философию и сущность микрогенерации. Она трансформируется в бизнес, теряя акценты на энергетической самодостаточности домохозяйств и безопасности страны.

Есть смысл законодательно стимулировать частные домохозяйства устанавливать "солнечные крыши" мощностью до 5-7 кВт. Этого уровня достаточно для обеспечения потребностей средней семьи и разгрузки сети в часы пиковых нагрузок. К примеру, активность СЭС – хорошее подспорье летом, когда сеть перегружена кондиционерами, или же при первых похолоданиях, когда люди обогревают жилища конвекторами.

Более мощные СЭС – до 30 кВт – целесообразны для мелкого и среднего бизнеса, скажем, для хлебопекарен или фермерских хозяйств. Там часто требуется мощность, на которую не рассчитаны технические условия существующих сетей. В этих случаях микрогенерация является более выгодным решением, чем изменение техусловий.

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Второе узкое место в развитии микрогенерации – ее неравномерное развитие по территории страны. Установку малой СЭС у нас чаще рассматривают как возможность заработать на продаже энергии, чем использование ее для собственных нужд. Поэтому "солнечные крыши" активней оборудуют в регионах с активной инсоляцией, без учета плотности населения и концентрации промышленного потенциала.

В результате наибольшее количество домашних панелей построили на Тернопольщине, Ивано-Франковщине и Херсонщине, где крупных предприятий значительно меньше, чем, к примеру, в Краматорске или Харькове. А в целом больше 60% станций альтернативной энергетики расположены в пяти южных областях Украины – Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской.

Одной из причин такого дисбаланса является в целом правильный механизм – зеленый тариф. Государство по счетчику оплачивает производителю фактически отправленную им в сеть энергию. Дальше же солнечные киловатты транспортируются за сотни километров в промышленные регионы, теряясь в трансформаторах и проводах.

При этом увеличивается нагрузка на региональные электросети, идут перекосы в производстве и поставках. Все это отражается на безопасной работе энергосистемы страны и качестве электроэнергии. Дисбалансы были бы минимальными при более рациональном планировании карты альтернативной энергетики.

Еще одним важным элементом энергетической самодостаточности государства является формирование инфраструктуры распределительной генерации. Ее основа – придомовые СЭС, соединенный в сеть со средствами накопления, хранения и преобразования. Концепция распределительной генерации предусматривает строительство локальных источников электроэнергии на уровне территориальной громады в непосредственной близости от потребителей. Их мощность может варьироваться от двух-трех до нескольких сотен кВт.

В этом случае пользователи не только производят тепловую и электрическую энергию для собственных нужд, но и направляют излишки в общую сеть. Ведь они в большинстве случаев сохраняют доступ к общей сети электроснабжения. И таким образом обеспечивают энергетический баланс поселка или города. А это в результате – более высокое качество жизни, инвестиционный потенциал и возможности развития территорий.

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