Эксперт назвал курс доллара, который ждет украинцев

На прошлой неделе курс доллара к гривне на разных сегментах рынка изменился разнонаправленно. "Запаздывающий"официальный курс снизился, на других сегментах рынка он вырос на 0,2-0,8%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На начавшейся неделе мы ожидаем продолжения умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28 грн", – прогнозирует аналитик.

Иосуб напомнил, что директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко на прошлой неделе заявил: курс гривни и дальше будет колебаться, однако о курсе 40 гривен за доллар речь не идет.

"В начале года гривня укреплялась, сейчас она ослабевает. В дальнейшем также она будет и ослабевать, и укрепляться. Мы будем постоянно участвовать в торгах и обеспечивать плавные колебания на валютном рынке. То есть ни о каких 40 гривнях за доллар речь не идет", – отмечал Пономаренко.

Как сообщалось, ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни: