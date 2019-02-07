Эксперт – о "валютном" законе: купить доллары онлайн разрешат не все банки
Сами банкиры отмечают, что внедрения новых правил в жизнь придется подождать
Одно из важны нововведений вступившего в силу закона о валюте и валютных операциях - продажа и покупка валюты онлайн. Однако пока к онлайн-операциям с валютой готовы немногие банки. Но эксперты уверены: не все банки введут услугу, и она может быть не всегда доступна в режиме 24/7.
Как рассказал аналитик ГК Forex Сlub Андрей Шевчишин, закон дает право финструктурам предоставлять такую услугу, а не обязывает их ее оказывать.
"Небольшие банки сочтут невыгодным тратиться на установку оборудования, которое будет востребовано 1-2 раза в сутки. Также надо учесть, что в банке может не оказаться нужной суммы, особенно если она крупная. Ее надо покупать на межбанке или у другого банка. На это потребуется дополнительное время", – считает Шевчишин.
Как пояснили "Сегодня" сами банкиры, новшество требует обновления техники и программного обеспечения. Например, банки будут обязаны в автоматическом режиме обеспечить возможность отказа клиента от обмена в течение 15 минут. Пересмотра потребуют и внутренние процессы банков, порядок действий сотрудников, механизмы соблюдения валютного законодательства, процедуры финмониторинга. Это также серьезные инвестиции, окупаемость которых не гарантирована.
Подробнее о новых правилах читайте на сайте "Сегодня" в материале "Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев". Также узнавайте о новшествах из видео:
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