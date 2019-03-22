Гривня просела: эксперты объяснили, что значит подорожание доллара
Курс валют ждут незначительные колебания, прогнозируют специалисты
После продолжительного укрепления с конца зимы, гривня несколько сдала позиции. Стоит ли волноваться, "Сегодня" расспросили у экспертов.
По мнению финансового эксперта Тараса Козака, текущая ситуация с курсом – нормальная.
"Это колебания на валютном рынке, которые являются последствием ситуативного предложения и спроса", – отметил Тарас Козак.
Гривня укреплялась, пока отсутствовал спрос на доллар, а когда она возник – курс нацвалюты пошел вниз, добавляет экономист Алексей Плотников.
"Не было спроса, поскольку не нужно было осуществлять платежей (за валюту. – Ред.), Минфин продавал облигации внутреннего государственного займа за гривню - там очень хороший процент, поэтому иностранцы продавали валюту, чтобы купить гривню и купить эти облигации", – сказал экономист.
По его прогнозам, к концу 2019 года Украина выйдет на тот показатель, который планировался при утверждении бюджета – 29,4 грн/долл.
"Если будет то-то чрезвычайное, связанное с результатами выборов, пересмотр сотрудничества с МВФ… тогда курс провиснет на 30 грн/доллар", – считает Алексей Плотников.
А вот на курс евро может повлиять Brexit. Процессы по выходу Британии из ЕС могут задать нисходящую тенденцию евро к доллару, говорит он, однако украинцы от этой валюты менее зависимы.
"Если смотреть на внешнюю торговлю, то у нас даже на Европу идут контракты в долларах. Для нас главное – соотношение гривни и доллара. Разве что будет туристам более комфортно", – отметил эксперт.
В Национальном банке падение гривни объясняют влиянием ряда факторов и пытаются сгладить колебания с помощью валютных аукционов. Ранее эксперты отмечали, что рассчитывать на усиление позиций украинской валюты не стоит.
Кроме того, эксперты попробовали спрогнозировать курс доллара на весь 2019 год:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Гривня просела: эксперты объяснили, что значит подорожание доллара". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Перенос Brexit сказался на курсе доллара и фунта стерлингов
Валютный рынок отреагировал на решение лидеров Евросоюза по выходу Британии из блока
"Курс на девальвацию": эксперты рассказали, чего украинцам ждать от доллара
Избытка иностранной валюты в Украине нет, считают аналитики