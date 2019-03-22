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Гривня просела: эксперты объяснили, что значит подорожание доллара

Сегодня, 16:51

Курс валют ждут незначительные колебания, прогнозируют специалисты

Фото: Getty Images
Гривня просела: эксперты объяснили, что значит подорожание доллара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/65b/127/5c865b1277020.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/65b/127/5c865b1277020.jpg Финансы Курс валют ждут незначительные колебания, прогнозируют специалисты

После продолжительного укрепления с конца зимы, гривня несколько сдала позиции. Стоит ли волноваться, "Сегодня" расспросили у экспертов.

По мнению финансового эксперта Тараса Козака, текущая ситуация с курсом – нормальная.

"Это колебания на валютном рынке, которые являются последствием ситуативного предложения и спроса", – отметил Тарас Козак.

Гривня укреплялась, пока отсутствовал спрос на доллар, а когда она возник – курс нацвалюты пошел вниз, добавляет экономист Алексей Плотников.

"Не было спроса, поскольку не нужно было осуществлять платежей (за валюту. – Ред.), Минфин продавал облигации внутреннего государственного займа за гривню - там очень хороший процент, поэтому иностранцы продавали валюту, чтобы купить гривню и купить эти облигации", – сказал экономист.

По его прогнозам, к концу 2019 года Украина выйдет на тот показатель, который планировался при утверждении бюджета – 29,4 грн/долл.

"Если будет то-то чрезвычайное, связанное с результатами выборов, пересмотр сотрудничества с МВФ… тогда курс провиснет на 30 грн/доллар", – считает Алексей Плотников.

А вот на курс евро может повлиять Brexit. Процессы по выходу Британии из ЕС могут задать нисходящую тенденцию евро к доллару, говорит он, однако украинцы от этой валюты менее зависимы.

"Если смотреть на внешнюю торговлю, то у нас даже на Европу идут контракты в долларах. Для нас главное – соотношение гривни и доллара. Разве что будет туристам более комфортно", – отметил эксперт.

В Национальном банке падение гривни объясняют влиянием ряда факторов и пытаются сгладить колебания с помощью валютных аукционов. Ранее эксперты отмечали, что рассчитывать на усиление позиций украинской валюты не стоит.

Кроме того, эксперты попробовали спрогнозировать курс доллара на весь 2019 год:

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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