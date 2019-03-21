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В Украине заметно подорожал доллар

Сегодня, 15:57

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 22 марта; за неделю гривня ослабла на 55 копеек

Фото: Pixabay
В Украине заметно подорожал доллар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ed1/d7b/5c3ed1d7b9cc2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ed1/d7b/5c3ed1d7b9cc2.jpg Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 22 марта; за неделю гривня ослабла на 55 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 22 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:                                                                                                                                                    

21.0322.03Изменение
1 доллар США27,17 грн27,26 грн+ 0,09 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 21 марта, курс доллара повысился на девять копеек после роста на копейку накануне. Стоимость доллара все сильнее превышает психологическую отметку в 27 гривен. За неделю – с 15 марта – "зеленый" поднялся в цене на 55 копеек. 

В Национальном банке падение гривни объясняют влиянием ряда факторов и пытаются сгладить колебания с помощью валютных аукционов. При этом эксперты отмечают, что рассчитывать на усиление позиций украинской валюты не стоит.

Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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