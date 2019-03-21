В Украине заметно подорожал доллар
НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 22 марта; за неделю гривня ослабла на 55 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 22 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|21.03
|22.03
|Изменение
|1 доллар США
|27,17 грн
|27,26 грн
|+ 0,09 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 21 марта, курс доллара повысился на девять копеек после роста на копейку накануне. Стоимость доллара все сильнее превышает психологическую отметку в 27 гривен. За неделю – с 15 марта – "зеленый" поднялся в цене на 55 копеек.
В Национальном банке падение гривни объясняют влиянием ряда факторов и пытаются сгладить колебания с помощью валютных аукционов. При этом эксперты отмечают, что рассчитывать на усиление позиций украинской валюты не стоит.
Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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