Еще не кризис: американские рынки завершили самый длинный в истории рост

Самый длинный в истории "бычий рынок" (рынок с растущими ценами), который начался в США 9 марта 2009 года, завершился на фоне распространения коронавируса. Как пишет Wall Street Journal.

Так, 11 марта фондовый индекс Dow Jones упал на 5,9% до 23 553,22. По сравнению со своим пиковым значением, которое было зафиксировано 12 февраля, падение составило 20,3%. Это официально свидетельствует о старте так называемого "медвежьего" тренда. Индекс S&P 500 в среду упал на 4,9% до 2741,38, что на 19% меньше пикового значения, которое было 19 февраля.

Снижение фондового рынка ускорилось после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса и заявила, что обеспокоена из-за "распространения и серьезности" вируса и "тревожного уровня бездействия".

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"Но это скорее ощущение 11 сентября, а не ощущение финансового кризиса", – сказал Питер Тучман с Quattro M Securities Inc.

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Как сообщалось, на планете зафиксировано уже более 110 стран, где выявили коронавирус. В первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусной инфекцией входят: Китай, Италия, Иран, Южная Корея и Франция.

Напомним, в Украине введен общенациональный карантин, который продлится три недели — с 12 марта до 3 апреля. Карантин предусматривает закрытие учебных учреждений и ограничение на проведение массовых мероприятий.

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