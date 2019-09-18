Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

Еще один банк ликвидировали в Украине

18 сентября, 09:31

Запись о ликвидации банка как юридического лица внесена в Единый госреестр

/ Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию банка "Софийский". Об этом информирует пресс-служба фонда, ранее отчитавшаяся о выплатах вкладчикам банков-банкротов в Украине.

Согласно сообщению, запись о проведении государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена 16 сентября в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

"Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк – ликвидированным", – добавили в ФГВФЛ.

Реклама

Также отмечается, что требования кредиторов "Софийского", которые не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, а полномочия фонда как ликвидатора банка прекращаются.

В тренде
"Экономически ненужный и политически вредный": глава ОБСЕ дал оценку "Северному потоку – 2"
Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Напомним, что временную администрацию в банк "Софийский" ввели в декабре 2015 года. Процесс ликвидации финансового учреждения начался в апреле 2016-го.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

банки ликвидация ФГВФЛ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В главном офисе ПриватБанка прошли обыски: стали известны подробности (дополнено)
В главном офисе ПриватБанка прошли обыски: стали известны подробности (дополнено)Украина
В Нацбанке назвали главную цель атак на Гонтареву
В Нацбанке назвали главную цель атак на ГонтаревуПолитика
Гривня бьет рекорды укрепления: когда тренд развернется
Гривня бьет рекорды укрепления: когда тренд развернетсяФинансы
Налоговая амнистия все ближе: все подробности законопроекта, который внесли в Верховную Раду
Налоговая амнистия все ближе: все подробности законопроекта, который внесли в Верховную РадуБизнес
Украина без налички: зачем и когда хотят убрать бумажные деньги
Украина без налички: зачем и когда хотят убрать бумажные деньгиФинансы
Миссия МВФ: каких реформ потребуют от Украины в обмен на кредит
Миссия МВФ: каких реформ потребуют от Украины в обмен на кредитЭкономика

Новости партнеров

Loading...