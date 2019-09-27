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Еще один банк ликвидировали в Украине

27 сентября, 12:24

Запись о ликвидации банка как юридического лица внесена в Единый госреестр

/ Фото: пресс-центр НБУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию Старокиевского банка. Об этом информирует пресс-служба фонда, ранее отчитавшаяся о выплатах вкладчикам банков-банкротов в Украине.

Согласно сообщению, запись о проведении государственной регистрации прекращения банка как юридического лица внесена 25 сентября в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

"Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк – ликвидированным", – добавили в ФГВФЛ.

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Также отмечается, что требования кредиторов Старокиевского банка, которые не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, а полномочия фонда как ликвидатора банка прекращаются.

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Напомним, что временную администрацию в Старокиевский банк ввели в июне 2014 года. Процесс ликвидации финансового учреждения начался в сентябре того же года.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

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банки ликвидация ФГВФЛ

Источник: Сегодня

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