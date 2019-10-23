Евро резко упал в цене, доллар дешевеет: курс Нацбанка

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На сегодня, 23 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,84 грн;

1 евро – 27,65 грн;

10 российских рублей – 3,90 грн.

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара опустился на 14 копеек после снижения на пять копеек днем ранее. Ранее на этой неделе курс поднимался выше психологической отметки в 25 гривен. За неделю – с 16 по 23 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на пять копеек.

Курс евро сегодня просел сразу на 25 копеек, хотя двумя днями ранее практически поднимался до уровня в 28 гривен – максимума за полтора месяца. Стоимость 10 российских рублей упала на две копейки.

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Как известно, официальный курс доллара устанавливается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, однако с некоторым отставанием. Во вторник, 22 октября, доллар на межбанке подешевел на три копейки в покупке и четыре – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,84/24,87 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала на девять копеек в покупке и 10 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,66/27,69 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020 – уже 28,2 грн/долл.

При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности". Кроме того, курс на 2020 год еще изменится, заверили в Минэкономики.

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А в обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл.

В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024 курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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