Евро в Украине обвалился на прошлогоднее "дно", доллар дешевеет

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

Фото: Pixabay

Евро в Украине обвалился на прошлогоднее "дно", доллар дешевеет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f6c/c6a/5c7f6cc6adda5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f6c/c6a/5c7f6cc6adda5.jpg 2019-03-06T08:46:00+02:00 Финансы Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 6 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,76 грн;

1 евро – 30,32 грн;

10 российских рублей – 4,07 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара снизился на семь копеек после падения на три. Доллар опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 27 февраля – "зеленый" потерял в цене 22 копейки.

Курс евро упал еще на девять копеек после снижения на 17. Евровалюта находится значительно ниже психологической отметки в 31 гривню. Так мало евро не стоил с 30 мая 2018 года, то есть курс побил антирекорд за девять месяцев. При этом значение от 30 мая стало самым низким за весь 2018 год. Ранее эксперты уже объяснили "Сегодня", что произошло с курсом евро и чего ждать в будущем.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на копейку.

Во вторник, 5 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украиныпонизился на 22 копейки в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,6/26,63 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 30,13/30,16 грн, понизившись на 24 копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 указано, что расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года курс составит 29,4 грн/долл. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. к концу 2021 года.

Кроме того, специалисты назвали причины "зимнего" падения курса доллара и посоветовали, как украинцам лучше хранить сбережения:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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