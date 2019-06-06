Провал по финансовой грамотности: что общего у украинцев с жителями Таиланда

Низкая осведомленность в финансах объясняется объективными причинами, говорят эксперты

Фото: Flickr

Украина оказалась на последнем, 30-м, месте в рейтинге финансовой грамотности населения. Наш результат совпадает с уровнем финграмотности поляков, опрос которых по той же методике был проведен в 2016 году. Но за три года Польша опередила Украину.

Участники финаносвого рынка объяснили низкий показатель объективными причинами. Согласно результатам опроса, такая компонента индекса финансовой грамотности, как "знания", у украинцев на очень низком уровне.

"Украина имеет низкие балы по финансовым знаниям – 4 бала (из 7), что ниже, чем средний бал в странах-соседях, – говорит Юлия Витка, заместитель руководителя проекта USAID "Трансформация финансового сектора". – Мы приблизительно как Беларусь, Таиланд и намного ниже, чем Грузия или Польша".

По ее словам, украинцы хорошо знают, что такое инфляция и как посчитать проценты по кредиту. А вот относительно стоимости денег во времени - увы! – пробел.

По второму компоненту индекса – "отношение к тратам и сбережениям" – Украина набрала 2,4 бала из 5. Это говорит о том, что украинцы больше думают о краткосрочной перспективе и больше склонны тратить деньги, чем экономить.

"В силу объективных причин, в силу того, что люди часто вынуждены выживать, их доходы не покрывают расходы", – объясняет причины показателя Юлия Витка.

Куда лучше у нас сложилось с последней компонентой показателя – "финансовое поведение". Украинцев спрашивали о том, составляют ли они бюджет, ставят ли перед собой финансовые цели.

"Здесь мы показали очень хороший бал 5,2 (с 9), – продолжила спикер. – Выше, чем средний бал в соседних странах и лишь немного ниже, чем средний бал по всех других странах (5,4), которые принимали участие в опросе 2016 года".

Таким образом, финансовое поведение у нас лучше, чем у чехов, эстонцев, грузинов. Похожий результат показали Нидерланды. Но если разобраться в причинах, которые стоят за цифрами и процентами, то картина вырисовывается не очень радужная.

Так, больше 80% украинцев (больше, чем в других странах), тщательно взвешивают все за и против прежде, чем сделать покупку. Если учесть, что украинцы половину дохода тратят на еду, то на оставшиеся доходы особо не разбежишься.

"На вопрос, "насколько вы сводите концы с концами" 58% сказали, что в течение последних 12 месяцев были такие ситуации, что доход не покрывал расходы", – говорит Витка.

В таких случаях, как показал опрос, украинцы "залезают" в кредиты.

Молодежь разочаровала

Авторы исследования обнаружили закономерность: чем выше уровень образованности и доход – тем выше уровень финграмотности. А самый низкий уровень финансовой грамотности показала молодежь.

"Формирование финансовых знаний происходило за пределами общего среднего образования… И в этом, наверное, минус. Значительная часть нашей молодежи соответствующих знаний не получила, навыки не сформировались", – комментирует опрос замминистра образования Вадим Карандий.

Поэтому, продолжил чиновник, украинская школа должна формировать у выпускников предприимчивость и финграмотность, не путем введения дополнительных курсов, а в контексте базовых предметов.

Просвещением в финансах всех слоев населения должны заниматься и участники рынка, полагают банкиры.

"Банки должны обязательно поучастствовать в образовательных программах и в своих отделениях консультировать относительно своих продуктов, – рассказал зампредседателя правления банка ПУМБ Игорь Кожевин. – У нас обширная программа "Народный банкир", покрываем 7 млн телезрителей, около 140 программ отснято… У нас есть журнал,доступно объясняющий все принципы работы банковских продуктов, то, как ими пользоваться. Также в прошлом году мы провели 55 мероприятий по обучению на предприятиях, в учебных заведениях".

Знания приходят с опытом. Но не к нам

Также выяснилось, что уровень финграмотности выше у тех, кто имеет банковский счет. Однако уровень доверия к банкам низкий – только 12% опрошенных держат сбережения в банке. И осуждать простых граждан за это не стоит, полагает глава Совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

"С введением электронного декларирования стало понятно, что самые богатые люди не сберегают деньги на банковских счетах", – говорит Шпек.

Впрочем, нет доверия и к небанковскому финансовому сектору.

"К сожалению, уровень нашего сектора низкий и не имеет возможности обеспечить качество услуг на всех фронтах, – отметил глава Нацкомиссии с ценных бумаг и фондового рынка (НКЦБФР) Тимур Хромаев. – Людям предлагают хищнические условия из-за ломбардов, некоторых кредитных союзов. Финансовые технологии позволяют обойти много финансовых институтов и прямо дойти к карманам людей без предохранителей и ответственности".

Меж тем законодательство о защите прав потребителей до сих пор ждет своего "звездного часа".

"Уже годами слушаю ритуальные мантры о системе защиты прав потребителей финансовых услуг – мы почти никуда не продвинулись", – сетует Андрей Оленчик, замдиректора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Вместе с тем, продолжил он, уже время имплементации 49-й Евродирективы 2014 года, которая сделают систему более эффективной, понятной для людей.

Что изменит ситуацию?

Если учесть, что за почти 30 лет в стране практически не развивался небанковский финансовый сектор, наши показатели по результатам исследования, достаточно высокие отметил Залетов. Поэтому реформы небанковского сектора способны повысить уровень финграмотности.

"У нас высокий потенциал, поскольку у нас незавершенная пенсионная реформа… Также – реформа здравохранения и введение медицинского страхования… Люди начнут общаться и на такую тематику, как стоимость денег и оценка рисков", – полагает член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

В частности, полноценная пенсионная реформа привьет нам навык долгосрочного планирования, с чем у нас, согласно исследованию, пока не складывается.

В целом, как отметили авторы исследования, украинцы стремятся повысить свои знания о рациональном распоряжении деньгами. И это уже позитивный звоночек, ведь хорошие финансовые привычки способны повысить уровень благополучия и качества жизни, даже при низком уровне дохода украинцев.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, почему детям нужна финансовая грамотность.

Кроме того, мы выясняли, как работает новый закон о кредитовании:

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