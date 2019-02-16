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Европейцы тратят на продукты около 20% минимальной зарплаты, украинцы – 50%

Сегодня, 00:42

Аналитики высчитали, сколько тратят жители европейских стран на продукты

Фото: Pixabay
Европейцы тратят на продукты около 20% минимальной зарплаты, украинцы – 50% //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/740/2b7/5c67402b7ff2a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/740/2b7/5c67402b7ff2a.jpg Украина Аналитики высчитали, сколько тратят жители европейских стран на продукты

Жители Латвии тратят на самые необходимые продукты питания около четверти от размера минимальной зарплаты, установленной в стране. Португальцы, эстонцы и словаки – и того меньше. Об этом свидетельствуют результаты исследования Picodi.com, передает Dienas Bizness.

В условную корзину самых необходимых продуктов исследователи включили восемь универсальных категорий: хлеб, молоко, яйца, рис, мясо, овощи и фрукты. Аналитики высчитали, сколько тратят жители европейских стран на эти продукты, и какую долю эти расходы составляют от минимальной зарплаты.

Выяснилось, что расходы на обозначенные продукты составят 25,5% от минимальной зарплаты в Латвии,17,3% в Литве 14,8% в Эстонии. Похожие результаты из стран Еврозоны показали Португалия, Греция, Словакия и Словения.

На сегодня минимальная зарплата в Литве составляет 550 евро (443,81 евро после уплаты налогов), в Эстонии — 540 евро (516,45 евро "чистыми"), а в Латвии 430 евро (306,16 евро на руки).

Отметим, что украинцы тратят на еду половину своих доходов.

При этом, социальные продукты в стране ощутимо дорожают уже второй год подряд.

Ранее были названы продукты, которые больше всего подорожали и подешевели в Украине. С начала года существенно выросли цены на пшеничный хлеб.

Напомним, что в Киеве пенсионеры едва не подрались за просроченные продукты. Интернет облетело видео, где пенсионеры едва не подрались за просроченные товары.

Также мы писали, что литовцам будут выдавать талоны на еду. На реализацию программы выделено 5 миллионов евро.

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Тег продукты, еда, доходы, зарплата

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УНН

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