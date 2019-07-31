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Фондовая биржа в Гонконге экстренно остановила торги

Сегодня, 15:01

На работу повлиял серьезный шторм, надвигающийся на провинцию

/ Фото: Getty Images

Фондовая биржа в Гонконге экстренно остановила торги https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%20%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%20%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0 Финансы На работу повлиял серьезный шторм, надвигающийся на провинцию

Пока мировые рынки замерли в ожидании решения ФРС США по базовой ставке, торги на Гонконгской фондовой бирже завершились досрочно из-за предупреждения о приближающемся тропическом шторме Wipha. Последний раз биржа в Гонконге прерывала работу из-за непогоды более двух лет назад.

По информации агентства Bloomberg, биржа закрылась в 13:55 по местному времени (8:55 по киевскому) вместо обычных 16:00. Из-за этого индекс Hang Seng на закрытие упал на 1,3%.

"На этой неделе происходит много событий, которые удерживают инвесторов в стороне и усиливают их осторожные настроения", – сказал Линус Ип, стратег из First Shanghai Securities Ltd.

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Эпицентр шторма Wipha, по данным метеорологов, сегодня приблизится на минимальное расстояние к Гонконгу. Авиакомпании Cathay Pacific и Hong Kong Airlines уже предупредили о возможных задержках рейсов. Поезда продолжают движение, но на автодорогах образовались пробки – сотрудники компаний массово добирались домой до прихода шторма.

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Напомним, также на днях в Гонконге продолжились стычки между полицией и демонстрантами.

Общественное недовольство в Гонконге нарастало с мая-2019, когда власти обнародовали поправки в закон об экстрадиции граждан на материковый Китай. После первых волн протестов правительство отказалось от законодательной инициативы, но демонстрации продолжились. Теперь недовольные граждане требуют наказать полицию за применение силы во время первых протестов. Кроме того, среди требований участников акций значится проведение демократических реформ и отставка главы Гонконга Кэрри Лам.

К примеру, 22 июля протестующие устроили акцию в международном аэропорту Гонконга. Демонстранты оккупировали аэропорт в знак протеста против насилия в отношении участников протестов.

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