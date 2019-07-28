В Гонконге продолжаются стычки между полицией и демонстрантами
Инцидент произошел недалеко от здания канцелярии центрального правительства Китая
В Гонконге во время очередной антиправительственной демонстрации произошли стычки между правоохранителями и протестующими. Об этом сообщает South China Morning Post.
Инцидент произошел в северо-западной части Гонконга, недалеко от здания канцелярии центрального правительства КНР в специальном административном районе. Полиция применила слезоточивый газ и задержала нескольких участников очередного шествия. Радикальные активисты кидали в стражей порядка кирпичи. В настоящее время правоохранительные органы проводят операцию по зачистке района. Есть раненые.
Напомним, более двух тысяч демонстрантов организовали демонстрацию в одной из крупнейших воздушных гаваней в мире – международном аэропорту Гонконга. Демонстранты оккупировали аэропорт в знак протеста против насилия в отношении участников акций.
Также, участники акции решили выступить с осуждением инцидента на станции метро Yuen Long , где большая группа неизвестных лиц избила активистов, а полиция прибыла на место происшествия слишком поздно — лишь два часа спустя после вызова. Однако правоохранительные органы не одобрили заявку на мероприятие, опасаясь новых беспорядков. Демонстранты проигнорировали запрет.
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