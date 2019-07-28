Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Гонконге продолжаются стычки между полицией и демонстрантами

28 июля, 16:45

Инцидент произошел недалеко от здания канцелярии центрального правительства Китая

В Гонконге во время очередной антиправительственной демонстрации произошли стычки между правоохранителями и протестующими.  Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел в северо-западной части Гонконга, недалеко от здания канцелярии центрального правительства КНР в специальном административном районе. Полиция применила слезоточивый газ и задержала нескольких участников очередного шествия. Радикальные активисты кидали в стражей порядка кирпичи. В настоящее время правоохранительные органы проводят операцию по зачистке района. Есть раненые.

Напомним, более двух тысяч демонстрантов организовали демонстрацию в одной из крупнейших воздушных гаваней в мире – международном аэропорту Гонконга. Демонстранты оккупировали аэропорт в знак протеста против насилия в отношении участников акций.


Также, участники акции решили выступить с осуждением инцидента на станции метро Yuen Long , где большая группа неизвестных лиц избила активистов, а полиция прибыла на место происшествия слишком поздно — лишь два часа спустя после вызова. Однако правоохранительные органы не одобрили заявку на мероприятие, опасаясь новых беспорядков. Демонстранты проигнорировали запрет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег протесты, гонконг, стычки

Вы сейчас просматриваете новость " В Гонконге продолжаются стычки между полицией и демонстрантами". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Макрон озвучил причину протестов "желтых жилетов"

Сегодня, 00:45

Ожидается, что после относительно спокойного летнего периода желтые жилеты возобновят свои массовые акции

В Гонконге активисты вышли на новый протест: полиция применила слезоточивый газ

Вчера, 13:43

Демонстранты выступали с осуждением инцидента в метро Yuen Long

Палестинец скончался после столкновении демонстрантов с армией Израиля – СМИ

Вчера, 03:28

Не менее 58 палестинцев пострадали в секторе Газа

Израильские военные открыли огонь по демонстрантам: десятки раненых

26 июля, 23:03

Для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом

Что лечит калина в организме человека

7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Секрет диеты "5+" от Клаудии Шиффер

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Никаких морщин: 3 копеечных и эффективных маски с желатином

Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Будет ли Украина богатеть: у МВФ и украинских экспертов разное мнение

Сегодня, 07:51

МВФ ухудшил глобальный экономический прогноз, а Минэкономики и Нацбанк считают, что в Украине все не так уж плохо

Штрафуют и забирают выплаты: соцслужбы судятся с "матерями-одиночками"

Сегодня, 07:33

Отцы отказываются от детей ради соцвыплат в 1000-2000 грн

Жара превратит жизнь мира в ад: ученые о глобальном росте температур

Сегодня, 07:07

В Киеве летом в среднем будет +35 °С, а в Индии и Бразилии станет невозможно жить

Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными

Вчера, 07:21

HR-специалисты говорят о выгорании работников. Дополнительный отдых и зоны релакса уже стали необходимостью

На какой руке следует измерять артериальное давление?

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Без химии: 10 народных средств от комаров
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь