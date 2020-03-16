ФРС США из-за коронавируса снизила ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, снизила ставку почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС).

"Последствия коронавируса будут оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%", — отмечается в заявлении.

"Комитет рассчитывает, что будет сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности", — подчеркивается в документе.

Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, их них 500 млрд долларов будет приходиться на казначейские бумаги США.

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Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции ЦБ страны, снизить ставку почти до нуля и начать политику количественного смягчения. Об этом американский лидер заявил в воскресенье на брифинге в Белом доме.

"Я на самом деле очень рад. И я хотел бы поздравить ФРС", — сказал он, комментируя решение о снижении ставки.

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"В дополнение к этому, что также очень важно, ФРС закупит гособлигации на сумму в 500 млрд долларов, а также ипотечные ценные бумаги на сумму в 200 млрд долларов, и эти цифры могут увеличиться", — подчеркнул Трамп.

"Это действительно хорошая новость, и это действительно хорошо для нашей страны", — указал президент.

В прошлый раз ФРС снижала базовую ставку на 25 пунктов в октябре-2019. Ранее президент США Дональд Трамп не раз критиковал Федрезерв за слишком жесткую денежно-кредитную политику, нарушая общепринятый принцип, согласно которому президент США не комментирует действия центробанка, и наоборот. При этом в ФРС уверяют, что решения о снижении базовой ставки принимаются без оглядки на политику – только по экономическим причинам.

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