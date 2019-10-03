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Гончарук о меморандуме: Мы очень уважаем независимость Нацбанка

3 октября, 19:35

Премьер прокомментировал меморандум Кабмина и НБУ

Яков Смолий (слева) и Алексей Гончарук

Яков Смолий (слева) и Алексей Гончарук / Фото: Официальный сайт НБУ

Независимость Национального банка Украины (НБУ) является основой здорового государства. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на совместном брифинге с главой регулятора Яковом Смолием после подписания меморандума о взаимопонимании Нацбанка и Кабмина (см. документ).

"Мы очень уважаем независимость Национального банка. Не потому, что уважаем людей, которые там работают, хотя это также правда, а потому, что независимый регулятор – это основа макростабильности страны", – сказал глава правительства.

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В свою очередь Смолий заявил, что подписание меморандума никоим образом не ослабляет независимость НБУ.

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Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Документ, который мы сегодня подписали, он, наоборот, координирует нашу деятельность и содействует согласованности принятия решений правительством и решений Национальным банком. Это – меморандум о сотрудничестве, а никак не создание предпосылок или оснований для ослабления независимости Национального банка", – отметил глава НБУ.

Новости "Сегодня" писали, что миссия Международного валютного фонда провела 37 встреч с представителями НБУ во время работы в Киеве с 12 по 26 сентября. Одним из условий новой программы сотрудничества с Украиной называлось сохранение независимости НБУ от политических влияний.

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Кабмин НБУ независимость меморандум Смолий Гончарук

Источник: УНИАН

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