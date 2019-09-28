В НБУ озвучили главные выводы миссии МВФ

По данным регулятора, миссия провела 37 встреч с представителями Нацбанка за две недели

/ Фото: AFP

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) провела 37 встреч с представителями Национального банка Украины (НБУ) за 15 дней визита в Киев. Об этом написала пресс-служба регулятора на странице в Facebook.

"В том числе девять встреч непосредственно при участии членов правления центробанка", – говорится в сообщении.

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В НБУ также перечислили главные выводы, которые сделала команда фонда, возвращаясь в Вашингтон:

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важность сохранения финансовой стабильности в Украине с одновременным укреплением роли финсектора в качестве посредников в распределении финресурсов в экономике;

необходимость продолжения последовательной монетарной политики, направленной на снижение в cтране инфляции до 5% и стабилизацию ее на этом уровне;

важность сохранения независимости НБУ от политических влияний;

потребность в дальнейшем накоплении международных резервов, но в рамках режима гибкого обменного курса.

"Иными словами, [необходимо] увеличивать резервы только при условии, что на рынке есть избыток валюты, который можно выкупить, и покупкой валюты Национальный банк не должен менять рыночный тренд на противоположный – укрепление на девальвацию, и наоборот", – отметили в НБУ.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день переговоров с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации.

В нем сказано, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится в ближайшие недели. При этом в фонде отметили, что ВВП на душу населения в Украине составляет всего 20% от среднего по Евросоюзу, что является вторым самым низким уровнем среди всех стран Центральной и Восточной Европы.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина ждет от МВФ новых рекомендаций. В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что План действий правительства, который будет представлен в ближайшее время, и принятие сбалансированного государственного бюджета на 2020 год позволят быстрее достичь договоренности с МВФ.

Напомним, что текущую программу сотрудничества между Украиной и МВФ утвердили 19 декабря 2018 года. Транш в 1,4 млрд долларов поступил в том же месяце. В мае 2019 года в Киев приехала миссия фонда для пересмотра программы, однако уехала без рекомендаций. Она вернулась в Украину, как и обещала, после начала работы Верховной Рады IX созыва и формирования нового Кабинета министров.

О визите миссии фонда в мае смотрите в нашем сюжете:

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