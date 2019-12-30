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Гривня будет укрепляться и в 2020 году – Гончарук

30 декабря, 22:10

Небольшое снижение курса гривни перед Новым годом глава правительства считает временным явлением

В эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил уверенность в том, что после Нового года курс гривни будет укрепляться, как это происходило в декабре.

Некоторое ослабление гривни перед праздниками глава правительства считает временным явлением.

"Мы связываем это небольшое ослабление гривни перед самым Новым годом со спекулятивным спросом. То есть, традиционно, перед Новым годом, люди меняют доллар, покупают гривну, для того, чтобы купить какие-то подарки, или иным образом потратить деньги. Поэтому, я думаю, что эта тенденция, которая была в этом году, к укреплению гривны, сохранится и в следующем году. Я это связываю с тем, что постепенно у людей, у бизнеса возвращаются доверие к государству", – заявил Алексей Гончарук.

Премьер также заявил, что считает стабильность гривни хорошим макроэкономическим показателем.

Подробнее о курсе гривни читайте в нашем материале: "Курс доллара: рекорды и уроки уходящего 2019 года".

Напомним, в НБУ объяснили рекордное укрепление гривни объективными экономическими факторами и тем, что экономическая ситуация меняется в лучшую сторону.

Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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Источник: Сегодня

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