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Гривня держит позиции: почему в Украине упал курс доллара

21 апреля, 14:17

Ксения Капустинская

Эксперт объяснил укрепление украинской валюты

Курс доллара в Украине всю неделю находился в узком диапазоне 27-27,2 гривни и 21 апреля гривня продолжает стабилизироваться на межбанковском валютном рынке возле психологической отметки в 27 грн/долл. Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

По его словам, укреплению гривни способствует снижение дефицита иностранной валюты на рынке.

"По сути за счет активизации продавцов мы видим, что паника ушла с рынка и у участников больше нет желания покупать валюту, опасаясь кризиса. За счет этого и стабилизируется ситуация на наличном рынке. Валюты хватает – это выражается в разнице между покупкой и продажей, если пару недель назад разница между ними была на уровне в 50 копеек, то сейчас спред не более 15 копеек. Это говорит о том, что рынок наполнен, а спрос и предложение стабилизированы. Из-за этого ожидать стремительных изменений цен на гривню не стоит", – говорит эксперт.

По его словам, украинская валюта в ближайшее время будет удерживать отметку в 27 грн/долл.

"После транша от МВФ гривня может укрепиться до более низких отметок. А пока отметка в 27 и дальше будет удерживаться", – резюмирует Пархоменко.

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Напомним, ранее сообщалось, что оптимистичные заявления властей о перспективах получить 2 млрд долларов кредитных средств от МВФ в мае, и до конца года еще дополнительных 3 млрд долларов поддерживают курс.

А о том, будет ли Нацбанк включать печатный станок для наполнения казны, узнавайте из видео:

Видео: НБУ

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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