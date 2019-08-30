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Гривня дорожает: НБУ опустил курс доллара

30 августа, 16:26

Национальный банк установил стоимость американской валюты на 2 сентября

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На понедельник, 2 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

30.0802.09Изменение
1 доллар США25,23 грн25,14 грн- 0,09

Таким образом, по сравнению со значениями 30 августа курс доллара снизился на девять копеек после роста на копейку днем ранее. При этом за неделю – с 26 августа по 2 сентября – гривня по отношению к доллару ослабла на 10 копеек.

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Ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в Украине к началу осени.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Читайте также: НБУ нарастил покупку валюты на межбанке

Также новости "Сегодня" рассказывали о том, что западные аналитики признали украинскую гривню самой эффективной валютой 2019 года:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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